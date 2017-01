19 febbraio 2015 "Amici", sul nuovo coach Maria De Filippi lancia gli indizi che portano a... Elisa Sui social i follower si scatenano: la cantante friulana potrebbe sfidare Emma nel serale. Intanto nella giuria del talent di Canale 5 arriva Francesco Renga e si va verso la conferma di Sabrina Ferilli Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - Quando ha annunciato il ritorno ad "Amici" come coach, Emma ha subito sottolineato di aver accettato dopo aver saputo il nome dell'altro direttore artistico. Sui social del talent, Maria De Filippi ha fatto partire gli indizi, scatenando i follower. E le tracce sembrano portare ad Elisa, che dovrebbe prendere il timone di una delle due squadre che si sfideranno nel serale. Il nome verrà ufficializzato sabato 21 febbraio su Canale 5.

"Dopo averlo incontrato in ambito musicale non ho saputo resistere in quanto la stima che nutro è immensa - ha detto Emma riferendosi all'altro coach - Lavoreremo a favore della musica, cercheremo di curare gli arrangiamenti rispettando la natura dei ragazzi in gara e il loro percorso".



Mancano pochi mesi al serale di "Amici" che partirà sabato 11 aprile: nella giuria del talent di Canale 5 arriva Francesco Renga e si va verso la conferma di Sabrina Ferilli. Mentre a "sfidare" Emma pare che sia pronta a schierarsi la cantante triestina Elisa Toffoli. Ecco gli indizi circolati su Twitter e Facebook: "La sua adolescenza è formata da musica, danza, arte e recitazione; nasce pochi giorni prima di Natale; beve caffè nero... sa cantare; per un periodo ha vissuto in una spiaggia esotica".



In effetti la cantante triestina è nata il 19 dicembre e nel corso della sua carriera ha sperimentato tanti progetti: da produttrice discografica a regista di videoclip, personaggio televisivo, attrice teatrale, fotografa e scrittrice. Ma per sapere se sarà lei davvero bisognerà aspettare le 14.10 di sabato 21 febbraio su Canale 5.