"Amici", scherzo a Emma: un ballerino a luci rosse

Uno scherzo piuttosto hot per Emma, durante l’ultima puntata di Amici. Al coach del programma di Maria De Filippi è stato chiesto di preparare una coreografia con un ballerino dai modi molto sensuali. Ma la cantante, di fronte ai ripetuti palpeggiamenti, è sbottata: “Non voglio fare la bacchettona, ma se me lo appoggia cinque, sei volte, io non riesco a cantare”. Nonostante la ferma reazione della cantante, però, il ballerino ha continuato, tanto da provocare nuove proteste da parte di Emma. Fino a quando non le è stato rivelato che si trattava di uno scherzo. Guarda il video integrale.