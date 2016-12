Simone Biles, la ginnasta che punta a diventare leggenda

La storia di Simone inizia a Columbus, in Ohio, 19 anni fa. Sua madre Shanon ha problemi di dipendenza da alcol e droghe e altri tre figli a cui badare. Da sola. Il padre di Simone abbandona la famiglia quando la ginnasta è ancora piccolissima e nel 1999, a soli due anni, la Biles viene data in affido ai nonni materni. Sua madre non è in grado di prendersi cura di lei e dei fratelli, che vengono divisi.



A Spring, non lontano da Houston, in Texas, nella casa dei nonni Ron e Nellie, Simone fatica a sentirsi in famiglia. Viene adottata insieme alla sorella minore Adria, alla quale fa da mamma. Poco a poco però, Simone inizia a fidarsi di quei nonni-genitori che la vedono fare acrobazie in salotto e incoraggiano la passione della loro piccola libellula. La iscrivono in una palestra, dove le doti fisiche della Biles vengono subito notate. Simone ha muscoli esplosivi in una corporatura minuta e agile. La natura le ha dato qualità da fenomeno che ben presto vengono a galla.



Non può far parte della squadra americana selezionata per Londra 2012 a causa del limite d'età imposto alle atlete: Simone ha 15 anni e 9 mesi, ai Giochi si partecipa dai 16 in su. Poco male. La corsa agli ori e alla storia, Simone la inizia nelle altre competizioni internazionali. In poco più di due anni fa incetta di medaglie e diventa la prima ginnasta ad aver vinto tre titoli mondiali individuali consecutivi (Anversa 2013, Nanning 2014 e Glasgow 2015). Con 10 medaglie d'oro è anche la ginnasta ad aver vinto più titoli iridati nella storia e la ginnasta più decorata d'America (14 medaglie).