Rio2016, il medagliere alternativo: la classifica dei Paesi a più alta "densità d'oro"

Si sono ufficialmente concluse le Olimpiadi di Rio: discreto bottino per i colori italiani, che si fermano a 28 medaglie (8 ori, 12 argenti, 8 bronzi) e al nono posto del medagliere. Come preannunciato sin dall'inizio dei Giochi, sono gli Stati Uniti ad aver dominato la manifestazione sportiva: 121 medaglie (46 ori, 37 argenti, 38 bronzi). Segue la Gran Bretagna (67 medaglie: 27 ori, 23 argenti e 17 bronzi) e la Cina ("solo" 70 medaglie: 26 d'oro, 18 argenti e 26 bronzi). Ai piedi del podio la Russia (orfana della sua squadra d'atletica leggera), che si ferma a 56 medaglie (19 ori, 18 argenti, 19 bronzi).

Ma se quest'ultimi dati appartengono alle statistiche ufficiali, vi sono altre classifiche che possono essere stilate a partire dal numero di medaglie. In particolare, Tgcom24.it si è divertito a confrontare il numero di ori conquistati dai vari Paesi con il totale dei loro abitanti . Facendo riferimento alle ultime informazioni disponibili sulle popolazioni mondiali (presenti su population.city ), abbiamo riscritto il medagliere attraverso la semplice divisione tra il numero degli abitanti per nazione e quantità di medaglie d'oro conquistate. Con risultati sorprendenti.

Il podio - A sbalzare gli Stati Uniti dal primo posto del medagliere ufficiale sono le Bahamas. Con i suoi 390mila abitanti e un solo oro conquistato, il piccolo paradiso caraibico è lo Stato a più alta densità d'oro. Merito dell'ormai celebre (e assai criticato) "tuffo" di Shaunae Miller nella finale dei 400 metri femminili, dove è riuscita a battere per 7 centesimi la statunitense Allyson Felix. Segue al secondo posto la Giamaica, che ha conquistato un oro ogni 467mila abitanti (2milioni 804mila persone diviso 6 ori). L'isola del Centro America deve quindi ringraziare soprattutto Usain Bolt, che ha conquistato il metallo più prezioso nei 100 metri, 200 metri e staffetta 4x100. Terzo posto virtuale per la Croazia: un oro ogni 844mila abitanti (4milioni 290mila/5).



Dunque, un bel balzo in avanti per queste tre nazioni: nel medagliere ufficiale, infatti, le Bahamas sono al 51esimo posto (1 oro, 1 bronzo), la Giamaica al 16esimo (6 ori, 3 argenti, 2 bronzi) e la Croazia al 17esimo (un oro in meno dei giamaicani). Appena giù dal podio del nostro medagliere alternativo ci sono le isole Figi, con un oro ogni 903mila abitanti (54esimo posto nelle statistiche ufficiali di Rio2016).