Olanda, il calcio si fa sexy: Mondiale in lingerie

17:01 - Per l'inizio del Mondiale brasiliano bisognerà avere ancora qualche giorno di pazienza, ma gli appassionati, soprattutto in Olanda, hanno avuto un ottima occasione per distrarsi un po'. Nella terra dei tulipani, infatti, si è disputato il Mondiale in lingerie: 8 squadre da 4 (bellissime) ragazze si sono sfidate su un campo sintetico con un arbitro d'eccezione, l'ex interista Andy Van Der Meyde