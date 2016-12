Nazionale: Pirlo fa il discorso d'addio, Balo è assente

23:23 - Mentre il gruppo azzurro si sfalda con le dimissioni, improvvise, di Prandelli e Abete, ecco che arriva anche l'addio, annunciato, di Andrea Pirlo alla Nazionale. Dopo essere passato all'antidoping, il regista della Juve e campione del mondo 2006 ha chiesto di fare un discorso ai compagni che lo aspettano tutti insieme nello spogliatoio. Tutti tranne Mario Balotelli, salito sul pullman della squadra senza nemmeno attendere, come fatto da tutti gli altri, la conferenza stampa di Prandelli. Il milanista ha poi fatto marcia indietro per ascoltare in silenzio il discorso del compagno, ma è un altro segnale di come Supermario sia estraneo dal gruppo.