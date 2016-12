Manaus, campo in pessime condizioni: si disegna l'erba

13:41 - Il campo di Manaus sarà in buone condizioni per la sfida Italia-Inghilterra in programma sabato. Lo assicurano autorevoli fonti della Fifa alla Dpa. "Siamo fiduciosi come sempre che tutto sarà gestito correttamente", ha detto un alto dirigente Fifa, secondo il quale la situazione tornerà alla normalità prima del big match del 14 giugno.

Sarà, ma intanto ieri l'Inghilterra ha annullato l'allenamento previsto all'Arena Amazonia a causa delle pessime condizioni del terreno di gioco e le foto che arrivano da Manaus lasciano tutt'altro che tranquilli: il Mirror ha "beccato" alcuni uomini che disegnavano l'erba del campo con una bomboletta spray...

Tra poche ore si gioca, speriamo che le condizioni del campo non rovinino il debutto degli Azzurri.