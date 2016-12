Serie A, gol storico di Simone Pepe

Giornata storica la 18esima del campionato 2015/16 per la Serie A: mancano pochi minuti alla fine della sfida di Verona tra Chievo e Roma, il risultato è di 2-3 e Simone Pepe calcia una punizione che colpisce il palo, il portiere giallorosso e poi torna verso il centro dell'area. Impossibile stabilire ad occhio nudo se la palla sia entrata o meno, l'arbitro esita per un momento ma poi in suo aiuto giunge la tecnologia. Come confermano le immagini il pallone è entrato, gol assegnato e pareggio (3-3) che rallenta la rincorsa dei giallorossi e inguaia Garcia. Molti avevano pensato che la prima rete tecnologica italiana fosse stata quella segnata da Hamsik su rigore a Bergamo, ma rivedendo le immagini in quel caso l'arbitro aveva già assegnato il gol autonomamente senza il prezioso aiuto della tecnologia.