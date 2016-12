Sci, Julien Lizeroux: pronti, partenza e...che figuraccia

19:15 - La prima manche dello slalom della Coppa del Mondo di Meribel resterà negli annali come uno dei momenti più comici della storia dello sci e il motivo è la "falsa partenza" del francese Julien Lizeroux. Uscendo dal cancelletto, il mancato appoggio del bastoncino sinistro è costato infatti allo specialista 35enne una clamorosa capriola in avanti in partenza, dalla quale è stato abile a riprendersi prontamente pur non riuscendo però ad evitare l’inforcata al primo palo. Nonostante il contrattempo, Lizeroux è tornato indietro e ha concluso la manche, prendendo oltre 16 secondi di distacco dal nostro Stefano Gross, al comando dopo una splendida prestazione.

A fine gara per il francese la delusione è tanta, ma cerca di prenderla con filosofia: "Purtroppo lo slalom è una disciplina fatta di dettagli e quando qualcosa va male può finire in un disastro. Mi dispiace moltissimo perché era la mia unica gara in Francia quest'anno e perché non disputavo una gara di Coppa del Mondo da cinque anni. E' frustrante, finora avevo vissuto un'ottima stagione, ma questa disavventura non pregiudica comunque la mia annata, ora è tempo di andare in vacanza, tornerò a giugno con tanta voglia di fare bene".



E quando gli fanno notare che diventerà una star del web Lizeroux riesce anche a scherzarci su: "Non faccio questo sport per diventare una star, ma perché lo amo, però comunque sicuramente chi vedrà il video della partenza si farà una bella risata. Questa è la terra del freestyle e allora la mia dedica speciale va ai miei amici Ben Valentin e Kevin Rolland"



IL VIDEO