MotoGp, la sfida in Rete la vince Rossi

Diciamolo subito, fughiamo ogni dubbio: il nazionalismo, in questo caso, non c'entra alcunché. E' vero, da un lato c'è Valentino Rossi da Tavullia, dall'altra Marc Marquez da Cervera, ma la "rissa" di Sepang, costata a Marquez la caduta e a Rossi la pesante penalizzazione da scontare a Valencia, ha diviso appassionati e tifosi. Da subito. E forse per sempre. La cosa interessante, che come detto fuga ogni dubbio sull'imparzialità della gran parte dei twittaroli sparsi per lo Stivale, arriva da una ricerca effettuata da twig.pro, una società che offre servizi integrati di data mining.

Rossi piace più di Marquez - Google Trend dimostra come l'attenzione sulla vicenda sia ai massimi assoluti: il livello di interesse su Rossi nel mondo è al massimo (valore 100 punti), mentre quello per Marquez risulta essere decisamente più basso al 33 (Lorenzo si attesta al 7). Per capire quale sia l'umore in rete, Twig ha studiato le conversazioni prodotte su Twitter dove Rossi ha 3,9 milioni di follower Marquez 1,63 e Lorenzo 1,24.





Valentino parte piano, poi distrugge Marc - Dal 25 settembre al 3 novembre sull'argomento sono stati prodotti 221.738 tweet. Twig li ha analizzati per capire cosa pensassero gli italiani della questione, cosa li avesse appassionati o fatti arrabbiare. Cosa ne è emerso? Subito dopo il gran premio la reazione è stata di spaesamento. Un terzo dei fan ha giudicato negativamente il campione di Tavullia: il 21% sostenendo che a perdere sia lo sport e che entrambi i corridori fossero da censurare, mentre addirittura il 15% degli italiani sta con Marquez. Due terzi (64%) invece stavano con Valentino Rossi, senza se e senza ma. Come sappiamo, nelle ore successive si sono susseguiti video e interviste. Il tam tam mediatico sembra aver spostato sensibilmente l'opinione pubblica, tant'è che dal 26 ottobre in poi i tweet pubblicati sono in gran parte pro Rossi (81%) mentre solo il 4% si schiera con Marquez e il 15 resta di fatto neutrale. Tutto in attesa di vedere nuovi "schieramenti" a Valencia...

Quali sono le colpe che i tifosi imputano a Rossi? Sicuramente colpiscono la mancanza di sportività e l'ingenuità di essere caduti nella provocazione di Marquez.Chi difende il centauro italiano si concentra sul concetto di legittima difesa e sull'inevitabile ribellione a un'alleanza ritenuta ingiusta fra i due corridori spagnoli.

Il giudizio su Marquez è più variabile e si evolve in funzione dei materiali video che girano in rete: in un primo momento viene accusato principalmente di essere antisportivo perché ha voluto favorire Lorenzo frenando Rossi (che l'ha fatto cadere per reazione). Poi col passare delle ore prende corpo l'idea che il campione del mondo uscente abbia di fatto simulato la caduta