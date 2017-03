Mondonico, ricomincia la battaglia con il tumore: "Ma non mi arrendo"

"Devo lottare ancora, il tumore allo stomaco è tornato". E' l'annuncio fatto da Emiliano Mondonico , ex allenatore di Torino e Atalanta, nel giorno del suo 70esimo compleanno. Cinque anni fa la lotta contro la malattia sembrava vinta, e invece "le battaglie più difficili le sto combattendo per mettere al tappeto la brutta bestia che bussa alla mia porta". "Ma non mi arrendo", aggiunge.

L'ultima esperienza in panchina risale al 2012 con il Novara. "Se tornerò ad allenare? La malattia non mi permette di essere al 100% e se non sei al massimo non puoi buttarti nella mischia", spiega Mondonico a Il Giornale. "Mi consolo con quelle cinque cose terribili che mi hanno tolto dallo stomaco", conclude.