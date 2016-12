Maradona, gol e botte ai giornalisti al termine della partita della Pace

11:45 - Una finta, un dribbling, un rigore conquistato; e poi il gol, l'esultanza che mette in risalto la pancia abbondante, l'abbraccio dei compagni. Come spesso accaduto in passato, anche questa volta Diego Armando Maradona sembra aver fermato il tempo. L'ennesima dimostrazione è arrivata da Bogotà, dove l'ex fuoriclasse argentino ha partecipato alla "Partita per la Pace" per la commemorazione simbolica delle vittime del conflitto che c'è stato in Colombia negli ultimi decenni. Una "festa" come tante altre? Nemmeno per idea. Perché, come detto, Maradona non si smentisce mai. E, quindi, immediatamente dopo il genio, ha preso il sopravvento la sregolatezza. E le botte. Tre, per la precisione: prima ha usato i piedi per rifilare un calcio a uno steward, poi le mani per colpire una giornalista che teneva in mano il suo smarthphone e un cameraman. Tutto normale, verrebbe da dire. Sì, ma solo perché il protagonista della vicenda ha questo nome e cognome: Diego Armando Maradona.

Maradona colpisce ancora di Chiara Pagnoni