Icardi "ruba" il posto a un disabile: multato

Forse la fretta, forse la distrazione, ma sta di fatto che Mauro Icardi ha parcheggiato la sua Lamborghini, in via Montenapoleone a Milano, "rubando" un posto auto a un disabile. La sua violazione non è sfuggita agli agenti della Polizia locale e l'attaccante argentino è stato multato e invitato a spostare immediatamente la sua auto.