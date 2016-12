Con la mischia, dritti alla meta, tutti insieme. Ai rugbisti della Casalmaggiore , la squadra di casa, si sono uniti gli avversari della capolista Valle Camonica , per tirare fuori dal pantano del loro campo l'ambulanza che stava soccorrendo un giocatore infortunato, Michele Prevedello, durante la gara di cartello del campionato di C2. Il mezzo slittava sul terreno di gioco, sommerso nei giorni precedenti dalla piena del Po. Ma l'unione anche stavolta ha fatto la forza e i soccorsi sono riusciti a raggiungere l'ospedale, la loro meta.

Un gesto di fair play che è stato supportato dagli applausi delle tifoserie. Per la cronaca Casalmaggiore ha vinto all'ultimo minuto 31-29, sconfiggendo la capolista fino ad allora scesa in campo imbattuta.



Il giocatore infortunato e soccorso, Michele Prevedello, 24 anni, in forze alla Casalmaggiore, è stato poi dimesso dall'ospedale con un collare ortopedico.