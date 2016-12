Bebe Vio non finisce di stupire: lezione di scherma in piedi

Bebe Vio non finisce di stupire e, grazie alla sua infinita forza di volontà, ha raggiunto un altro grande traguardo. La campionessa paralimpica di scherma ha postato sul proprio profilo Facebook un video della sua prima lezione in piedi di scherma, possibile grazie a due protesi alle gambe. "Sei senza mani e senza gambe, non potrai mai tornare a tirare di scherma... e figuriamoci in piedi! Datemi le gambe e vedrete! Prima lezione in piedi... piccole grandi soddisfazioni" ha postato la campionessa veneziana.