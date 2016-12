12:18

- "È stato un grande esempio per tutti, un eroe per come ha affronatto la sua malattia". Arrigo Sacchi ricorda così Stefano Boirgonovo, il calciatore di Milan, Fiorentina e della Nazionale malato di Sla e scomparso ieri a 49 anni. L'ex ct azzurro parla del giocatore e dell'amico che aveva sentito solo pochi giorni fa dopo la vittoria della Nazionale Under 21 contro l'Olanda.