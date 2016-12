Ajax, i giocatori scendono in campo accompagnati dalla mamma

Festa della Mamma speciale all'Amsterdam Arena. In occasione della gara tra l'Ajax e il Cambuur, per la penultima giornata di Eredivisie, i Lancieri sono scesi in campo prima del fischio d'inizio accompagnati dalle rispettive madri, a cui ognuno di loro ha regalato un mazzo di fiori. Un modo particolare per festeggiare la giornata internazionale della mamma molto apprezzato dal pubblico, che ha risposto con grande entusiasmo. In campo l'Ajax, ormai certo del secondo posto e dei preliminari di Champions League, ha vinto senza problemi grazie alla doppietta di Fischer: reti ovviamente dedicate alla madre presente in tribuna.