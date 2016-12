Speziale libero, in vendita la maglietta col logo di Genny

13:18 - Cresce sempre più la tensione attorno al mondo degli stadi e del tifo organizzato. Dopo i gravissimi fatti avvenuti a Roma prima, durante e dopo la finale di Coppa Italia, si teme una protesta ultras in tutto il Paese e come simboli di questa protesta sono stati scelti Genny a' Carogna (capo ultras del Napoli) e la frase "Speziale Libero", che Genny mostrava su una maglietta quella maledetta sera. Online c'è già chi ha messo in vendita, per 21 euro, la nuova versione della maglietta, con la scritta e il logo di Genny: "Dimostra la tua fede ultras con questa maglietta" - si legge nell'annuncio - e poi una frase che mette i brividi: "Seguiamo l'esempio di Genny a' Carogna".