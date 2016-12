28 aprile 2014 Solidarietà a Dani Alves, Neymar: "Siamo tutti scimmie" Il terzino del Barcellona è diventato un simbolo contro il razzismo. Neymar ha lanciato una campagna di solidarietà sui social network Tweet google 0 Invia ad un amico

17:16 - Dani Alves simbolo della lotta al razzismo. Il suo gesto contro il Villareal, semplice ma di grande effetto, ha sollevato un'ondata di solidarietà, moltiplicato le condanne a comportamenti razzisti e discriminatori e fatto nascere in Brasile il manifesto "Siamo tutti Dani Alves".

Alves ha raccolto e mangiato una banana che gli era stata tirata dagli spalti ("Bisogna ridere di questi ritardati", ha detto l'esterno del Barcellona) e nelle ore successive la rete ha fatto da megafono al gesto del brasiliano. Su Twitter si è diffuso l'hashtag #somostodosmacacos, "siamo tutti scimmie", che ha raccolto l'indignazione di milioni di persone. Il primo a lanciare la campagna di solidarietà è stato il compagno di squadra e di nazionale Neymar. Sul suo profilo Instagram, l'attaccante ha scritto: "È una vergogna che nel 2014 esista ancora questo preconcetto" e poi si è fatto fotografare insieme al figlio con in mano una banana. "Per dare il mio contributo perché tutto questo finisca, ho deciso di fare come Dani Alves. Se anche voi la pensate così, fatevi fotografare mentre mangiate una banana e usiamo quello che loro hanno contro di noi a nostro favore".



Tantissime le star che hanno risposto all'invito di Neymar pubblicando sui social network le loro foto. L'attaccante del Brasile Fred ha scritto: "Il razzismo è un male che macchia lo sport e la società in generale". E poi ecco le foto di Mertens, Hulk, Roberto Carlos, Neymar, Aguero e Marta. Anche Fanny Neguesha, la fidanzata di Balotelli, ha postato una foto con il messaggio: "Orgogliosa di essere una scimmia". Hanno aderito all'iniziativa anche il premier Renzi e il ct azzurro Prandelli