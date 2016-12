Senna, un e-book per ricordarlo

12:45 - "Caro Ayrton" è un omaggio al pilota brasiliano scomparso vent’anni fa ad Imola. Un ebook agile, di facile lettura, con foto e documenti inediti, ritagli di giornale, biglietti d’auguri e lettere che la giornalista Anna Maria Chiariello ha dedicato ad Ayrton Senna da Silva.

È anche il racconto di chi Ayrton Senna l'ha conosciuto quand’era giovanissimo e mostrava già la sua eccezionale bravura, e rilasciava alla giornalista Mediaset le prime interviste.Gli inizi come pilota, la tenacia negli allenamenti, la voglia di vincere. Quello che ne viene fuori è il ritratto di un ragazzo perbene, una bella persona, con grande umanità, un grande amore per l’Italia trasmesso ad Ayrton dalla mamma, grazie alle origini napoletane.



E c’è poi la saudade che prende i brasiliani quando sono lontani dal loro Paese, la voglia, se mai fosse approdato ad una Casa italiana, di venire a vivere dalle nostre parti, magari in Costiera. Nel libro di Anna Maria Chiariello emerge anche il rapporto di Ayrton con la famiglia e quello con Dio, Deus come lo chiamava lui. "Caro Ayrton" caro Ayrtonè scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice http://www.ebonedizioni.com/