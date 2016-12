18:55 - Piccolo e divertente fuoriprogramma per Gervinho, che durante Roma-Cagliari ha perso la fascia nera che da anni porta sulla fronte durante le partite. Un modo per tenere fermi i lunghi capelli ma che, allo stesso tempo, maschera la calvizie dell'attaccante. Le immagini dell'ivoriano senza fascia hanno già fatto il giro del web, che si è subito scatenato con le prese in giro...