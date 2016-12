Pattinaggio figura: Cappellini e Lanotte campioni del mondo

09:49 - Storico successo ai mondiali di pattinaggio di figura di Saitama per l'Italia: la coppia formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte si è aggiudicata la medaglia d'oro nella danza bissando il successo già ottenuto ai campionati europei. Cappellini e Lanotte hanno preceduto di soli due centesimi di punto la coppia Weaver-Poje. Terzi i francesi Pechalat e Bourzat.

Una vittoria incredibile, in volata, e per questo ancora più grande, quella dei due azzurri. Luca e Anna erano già primi dopo il programma corto e alla fine hanno vinto per soli due centesimi, con i terzi staccati di soli sei. La coppia ha realizzato il suo primato personale nella danza libera (il precedente era il 102,73 degli Europei, dove ottennero la medaglia d'oro), ottenendo il quarto posto nella prova singola ma riuscendo a mantenere la testa della classifica generale.



Per Cappellini e Lanotte è la prima medaglia mondiale in assoluto, terza di sempre dopo il bronzo di Scali e Faiella a Torino 2010 e l'accoppiata oro-argento di Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio.