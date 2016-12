Mourinho sgrida il giovane raccattapalle

13:11 - Curioso siparietto nel weekend di Premier League: il Crystal Palace è in vantaggio a sorpresa contro la capolista Chelsea e un giovane raccattapalle della squadra locale cerca di perdere minuti preziosi non restituendo il pallone ai blues. Mourinho non ci sta e corre a rimproverare il ragazzino, impartendogli una lezione di fair play e sussurrando qualcosa all’orecchio del teenager. Il Chelsea alla fine ha perso 1-0 a causa dell'autogol di Terry e con questa sconfitta ha perso anche la testa della classifica.