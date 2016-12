Michael Schumacher è uscito dal coma: lo ha dichiarato la sua agente

13:03 - Michael Schumacher è uscito dal coma, in cui era sprofondato il 29 dicembre 2013 in seguito a un incidente sugli sci sulle piste di Meribel, in Francia. Lo ha riferito Sabine Kehm, la manager del 7 volte campione di F1. Il tedesco ha lasciato l'ospedale di Grenoble.

La portavoce Sabine Kehm in una nota, dovrà ora proseguire "la sua lunga fase di riabilitazione". Secondo la Radio Suisse Romande, Schumi è stato trasportato da Grenoble al Centro ospedaliero universitario del Vaud a Losanna, in Svizzera francese, a una quarantina di km da Gland dove vive la moglie Corinna con i film.



La famiglia di Michael Schumacher chiede "a tutti di rispettare il fatto che la sua lunga fase di riabilitazione si svolga solo in un contesto privato". I familiari - prosegue la nota - "desiderano ringraziare espressamente i medici, gli infermieri e l'amministrazione dell'ospedale di Grenoble, oltre ai primi soccorritori arrivati sul luogo dell'incidente. Tutti hanno fatto un lavoro lodevole in questi primi mesi.



Il comunicato non contiene ulteriori precisazioni sullo stato di salute di Schumacher.