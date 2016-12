Ciro Esposito, morto il tifoso ferito negli scontri di Coppa Italia

Esposito è morto "per insufficienza multiorganica non rispondente alle terapie mediche e di supporto alle funzioni vitali", spiega in una nota Massimo Antonelli, direttore del Centro rianimazione del Gemelli, dove il tifoso era ricoverato da 50 giorni.



Il professor Antonelli, a nome di tutto il reparto "esprime profondo cordoglio e la vicinanza ai genitori di Ciro in questo momento di dolore per la perdita del proprio figlio".



LO ZIO: "NESSUNA VIOLENZA NEL NOME DI CIRO" - "Non si faccia violenza nel nome di Ciro". E' l'appello lanciato da Enzo, lo zio di Ciro Esposito. "Invitiamo a mantenere la calma - sottolinea lo zio, poco dopo la morte del ragazzo - non vogliamo altra violenza, ma solo rispetto per Ciro. Il nostro obiettivo è riportare Ciro al più presto a casa - continua - Per noi adesso è il momento del dolore ma stiamo lavorando per poter accelerare i tempi e ripartire per Napoli".



Bisogna avere però l'autorizzazione visto che c'è un'inchiesta in corso e potrebbe essere richiesta un'autopsia. "Speriamo che almeno su questo ci sia un po' di pietas umana e ci venga evitato un lungo strazio anche per tornare a casa" commenta Enzo Esposito che non nasconde la sua amarezza: "Mi aspettavo un po' di vicinanza in queste settimane da parte delle istituzioni, ma non è mai arrivata salvo qualche eccezione come il sindaco di Napoli De Magistris".

Anche l'Arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe, è intervenuto sull'argomento violenza: "Faccio un appello soprattutto alle tifoserie a non lasciarsi andare a questi momenti di emozione per innescare delle bombe di violenza che potrebbero procurare tanti altri morti", ha detto.



IL SINDACO PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, proclama il lutto cittadino per la morte del tifoso Ciro Esposito. Lo annuncia con un tweet nel quale scrive "Ciro è morto e a Napoli proclamiamo il lutto cittadino. Per Ciro, per i familiari, per il nostro popolo. Per dire no al binomio calcio-violenza", conclude De Magistris



LA FAMIGLIA E DE MAGISTRIS CHIEDONO GIUSTIZIA

''Alle 6 di questa mattina dopo un calvario durato 50 giorni si è spento il nostro Ciro, un eroe civile. Quel maledetto 3 maggio il nostro Ciro è intervenuto in via Tor di Quinto a Roma per salvare i passeggeri del pullman delle famiglie dei tifosi del Napoli calcio. Il nostro Ciro ha sentito le urla di paura dei bambini che insieme alle loro famiglie volevano vedere una partita di calcio; è morto per salvare gli altri. Chiediamo alle istituzioni di fare la loro parte''. Comincia così l'appello della Famiglia Esposito per chiedere giustizia per Ciro. ''Daniele De Santis non era solo - si legge - Vogliamo che vengano individuati e consegnati alla giustizia i suoi complici. Vogliamo che chi, nella gestione dell'ordine pubblico, ha sbagliato paghi. Innanzitutto il prefetto di Roma che non ha tutelato l'incolumità dei tifosi napoletani. Chiediamo al presidente del Consiglio di accertare le eventuali responsabilità politiche di quanto accaduto''.

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Napoli Luigi de Magistris:''La Giunta e la città di Napoli chiedono al Governo di accertare le responsabilità, qualora esistenti, in merito all'ordine pubblico predisposto per quella terribile giornata''. Lo chiede a nome della città di Napoli il sindaco del capoluogo campano Luigi de Magistris in merito ai disordini in occasione della finale di Coppa Italia.



IL MESSAGGIO DI DE LAURENTIIS

Il presidente del Napoli affida a Twitter le sue tristi riflessioni sulla morte di Ciro Esposito e fa le condoglianze alla famiglia: "Ciro era un nostro tifoso che voleva passare una serata di gioia tifando per la propria squadra. Questa tragedia deve far riflettere tutto il mondo del calcio e delle istituzioni che collaborano con esso. Esprimo ai genitori ed a tutta la sua famiglia le mie più sentite condoglianze unitamente a tutto il Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis".



STRISCIONE A NAPOLI: "DE SANTIS ASSASSINO"

'De Santis fascista assassino. Napoli ti odia'. E' il messaggio comparso su uno striscione a Napoli, in corso Vittorio Emanuele. Su un muretto sotto lo striscione, una scritta con lo spray bianco: 'Anni '70 bombe nelle piazze. 2014...pistole fuori dagli stadi'. E accanto, in nero: '03-05-14 Romanista infame'.