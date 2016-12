Calcio e gossip: quanti "triangoli hard"

11:41 - Gossip social nel calcio. Mezzo secolo dopo Altafini, gli intrecci amorosi e gli scandali hot nel mondo del pallone passano per la Rete. L'ultimo capitolo dei "triangoli piccanti" ha il volto di Icardi, Maxi-Lopez e Wanda Nara. Ma in passato sono tanti gli intrighi che hanno coinvolto i grandi nomi del calcio italiano e non.

Nel calcio, del resto, relazioni clandestine e storie di corna ci sono sempre state. Negli anni '60 Herrera approfitta delle notti brave di Angelillo con la cantante Ilya Lopez per cacciarlo dall'Inter che vincerà tutto. Poi arriveranno le love story chiacchierate di Gianni Rivera con la soubrette Elisabetta Viviani, quella di Gigi Riva con la "Dama bianca" e la fuga hot della contessina Augusta con il brasiliano nero del Milan Germano. Quanto invece ai "triangoli", la storia del calcio è zeppa di aneddoti e casi scottanti. A partire da l'amore scoppiato nel 1967 tra Josè Altafini e la moglie del compagno Paolo Barison, Anna Maria Galli, che si risposa col brasiliano mentre l'azzurro muore poi in un incidente stradale. Più avanti negli anni, mentre all'estero i settimanali scandalistici sussurrano del posto in nazionale francese perso da Larios per una supposta storia con la moglie di Platini, in Italia parlano i fatti: Lentini nel 1993 si schianta di notte con la sua Porsche e la prima ad accorrere in ospedale è Rita Schillaci, moglie di Totò eroe delle notti magiche. Lentini si salva, ma la storia con Rita evapora e Schillaci ripara in Giappone. Sempre in tema di tradimenti, all'estero tra le altre storie degne di nota figurano poi quella del tedesco Ballack, che turba per qualche tempo il matrimonio tra Christian Lell e Daniela. Più sordida ed eclatante poi la relazione clandestina che nel 2011 John Terry intrattiene con Vanessa Perroncell (che poi parlerà anche di alcuni flirt avuti anche con Mutu e Gudjonsen), compagna del suo amico Wayne Bridge. Sempre Oltremanica ancora peggio va a Ryan Giggs, mitico evergreen gallese, che viene travolto da uno scandalo: moglie tradita con la cognata e avances anche alla suocera. In Italia, oltre al tormentone Icardi-Wanda Nara, negli ultimi mesi hanno invece tenuto banco il divorzio di Pirlo (e nuova fiamma) e la presunta crisi tra Buffon e la Seredova con tanto di smentita su una terza incomodo (Ilaria D'Amico). Donne e calcio ai tempi del Web.