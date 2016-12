13 maggio 2014 Aereo dentro un muro, polemiche sul monumento al Grande Torino Doveva essere un elogio a Valentino Mazzola e compagni, invece il monumento di Borgaro Torinese ha scatenato un mare di polemiche Tweet google 0 Invia ad un amico

13:27 - Doveva essere un elogio ed una celebrazione al Grande Torino, invece, il monumento che si erge nella rotonda di Borgaro Torinese, inaugurato qualche giorno fa, ha scatenato una raffica di proteste indignate (non solo da parte dei tifosi granata) e anche dato vita ad una petizione lanciata in questi giorni su internet (sul sito Avaaz.org) per rimuoverlo.

"E' un'opera priva di senso, macabra e di pessimo gusto", questo il tenore dei commenti apparsi sui social network riguardo al monumento costruito per iniziative dell'Amministrazione comunale (che si è affrettata a precisare che l'opera non è stata realizzata con soldi pubblici) e del Toro Club Borgaro Granata.