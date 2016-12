Indycar, drammatico incidente a Houston per Dario Franchitti

17:47 - Momenti di tremenda paura a poche centinaia di metri dalla bandiera a scacchi del GP di Houston in Indycar. Un incidente tra Dario Franchitti e Takuma Sato ha scaraventato la macchina dello scozzese di origine italiana verso la tribuna. Il pilota ha rimediato alcune fratture, feriti anche 15 spettatori, di cui due in modo serio. Il tre volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, nel tentativo di sorpassare Sato, si è visto stringere la strada dal giapponese e la sua vettura è decollata sulle reti laterali di protezione. Dopo una carambola di diverse centinaia di metri – e il coinvolgimento di EJ Viso, che non ha potuto evitare di investire la monoposto di Sato – Franchitti è apparso subito in condizioni serie.

Le squadre di soccorso, intervenute immediatamente, hanno estratto il pilota dalla monoposto, e l'hanno trasportato al Texas Medical Centre, dove i medici hanno riscontrato la frattura di due vertebre lombari e della caviglia destra, oltre a contusioni varie. A seguito dell’impatto sono rimasti feriti almeno 15 spettatori, colpiti da detriti della monoposto e dai frammenti metallici delle reti di protezione. Il pilota, la cui stagione è probabilmente finita qui, non dovrà comunque essere sottoposto a interventi chirurgici per la composizione delle fratture vertebrali e rimarrà in ospedale in osservazione. Almeno due spettatori saranno sottoposti ad analoga procedura cautelare, mente gli altri 13 sono stati medicati per ferite più lievi.