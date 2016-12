Gascoigne è "magrissimo", preoccupa

12:12 - C'è tanta preoccupazione in Inghilterra per lo stato di salute di Paul Gascoigne, ex stella della Lazio e della nazionale inglese, che da anni ormai sta combattendo contro la dipendenza dall'alcol. Lo sbarco su Twitter dell'ex Newcastle e Tottenham, avvenuto qualche giorno fa, aveva fatto credere che Gazza si sentisse meglio, ma ieri era atteso alla festa di fidanzamento del figlio adottivo e non si è mai presentato. E' stato anzi visto (e fotografato) aggirarsi nei dintorni di casa sua, spaesato, con dei tagli sulle mani e magrissimo. Quando si è accorto di essere ripreso, Gazza si è coperto la faccia con degli occhiali da sole (per coprire altre ferite) e ha tentato di allacciarsi i pantaloni, ma questi cadevano comunque essendo l'inglese ormai troppo magro. E' proprio il peso di Gascoigne a preoccupare di più i media britannici, che comunque non lo perdono mai di vista...