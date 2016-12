Ylenia Lucisano, il gelo della fine di un amore nel nuovo singolo "Stanotte"

"Mi piace come Giuseppe Anastasi sia riuscito a mettere in luce il carattere forte di questa donna che ha deciso di non subire più l'arroganza di un uomo che non merita alcuna lacrima e di reagire allontanandolo per sempre - continua Ylenia -. Credo possa essere un ottimo spunto per molte donne".



Il videoclip segna il grande ritorno alla regia di Domenico Liggeri a dieci anni dai suoi storici successi (suo il famosissimo video di "Dedicato a te" diretto per Le Vibrazioni). E' stato girato all'interno di un locale di Milano totalmente scolpito nel ghiaccio. Protagonista del video insieme ad Ylenia è Giuseppe Panebianco, affermato attore e modello cosentino. Il ghiaccio, il freddo e la location quasi asettica sono metafora di un amore che ormai è giunto al termine, del "gelo" che si crea tra due persone quando si capisce che ormai il sentimento è del tutto svanito.