Vasco Rossi supera tutti: è lui il re della classifica 2014

17:21 - E' Vasco Rossi il re della classifica 2014. "Sono Innocente" è infatti l'album più venduto dell'anno scorso per Fimi-Gfk. Secondi i Pink Floyd, tornati insieme con The Endless River, 20 anni dopo The Division Bell. Terzo Tiziano Ferro con TZN-The Best of Tiziano Ferro. Italia protagonista nella top ten con 6 artisti piazzati. Quarti i Modà, quinto Biagio Antonacci, poi i Dear Jack. Settimi gli One Direction, davanti ai Coldplay. Chiudono Gianna Nannini e Ligabue (il più venduto nel 2013).

"Sono Innocente" è ai vertici delle classifiche e il video del singolo "Come vorrei", top air play, girato in bianco nero presso la diga di Ridracoli, viaggia oltre le 3.500.000 visualizzazioni. Già 4 volte di Platino per aver superato le 200mila copie di vendita è, in meno di due mesi, l’album più venduto dell’anno. Il 2014 è stata un'annata d’eccezione per Vasco Rossi che, dopo 3 singoli di Platino ("L'uomo più semplice", "Cambia menti" e "Dannate Nuvole"), ha trionfato l'estate scorsa con i 7 pluripremiati concerti evento tra Roma, stadio Olimpico e Milano, stadio San Siro. E la prossima sarà di nuovo in tour con il Live Kom '015 nei maggiori stadi italiani. I biglietti messi in vendita da Live Nation si sono esauriti in così poco tempo da richiedere il raddoppio in 6 città su 8 con un totale di 14 concerti a oggi.



Ecco il calendario del Live Kom '015: 7 e 8 giugno, Bari, Stadio San Nicola; 12 e 13 (data nuova) giugno, Firenze, Stadio Franchi; 17 e 18 giugno, Milano, Stadio San Siro; 22 e 23 giugno, Bologna, Stadio Dall'Ara; 27 e 28 giugno, Torino, Stadio Olimpico; 3 luglio, Napoli, Stadio San Paolo; 8 luglio, Messina, Stadio San Filippo; 12 e 13 luglio, Padova, Stadio Euganeo. Biglietti in vendita dalle 10 di lunedì 12 gennaio.