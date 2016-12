12 marzo 2015 Vasco Rossi, nuovo singolo in radio: "Sono innocente ma..." Il singolo on air da venerdì 13 marzo accompagnato da un video e poi si parte con le prove del Live Kom '015: "Non penso ad altro" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:24 - Dopo la ballata "Come Vorrei", venerdì 13 marzo arriva in radio il nuovo singolo di Vasco Rossi: "Sono innocente ma...". Il brano, che dà il titolo all'intero disco, sarà accompagnato da un video realizzato da Swan, regista di tutti i live del rocker. Intanto mancano poche settimane e si parte con le prove del Live Kom '015, tour negli stadi tra giugno e luglio, ribattezzato dei "raddoppi" per la richiesta del secondo concerto in 6 stadi su 8.

"Sono Innocente ma..." è un brano ironico e provocatorio "metal" rock tagliente con il Blasco che ci tiene a sottolineare che "innocente" o "colpevole", poco importa, "si fa quel che si può". Sul tour ancora non trapela nulla, Vasco ha come sempre l'ultima parola e dovrà selezionare circa 27/28 canzoni per una scaletta di due ore e mezza di rock.



"Adesso sto preparando il tour e non penso ad altro", assicura il il Kom che non vede l'ora di cominciare. Come i fan, che non aspettano altro che le porte degli stadi si aprano. Si comincia da Bari stadio S. Nicola 7 e 8 giugno, per proseguire per Firenze, stadio Franchi il 12 e 13 giugno, Milano, stadio S. Siro, 17 e 18 giugno, Bologna stadio dall'Ara, 22 e 23 giugno, Torino stadio Olimpico, 27 e 28 giugno, Napoli stadio S. Paolo il 3 Luglio, Messina stadio S. Filippo, 8 luglio e per finire a Padova stadio Euganeo , 12 e 13 luglio. Per un totale di 14 date e 8 città, dal nord al sud e viceversa.