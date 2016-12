Vasco Rossi entra nell'Enciclopedia Treccani

"Tra i più rappresentativi artisti della musica italiana, ha saputo creare un originale modello di rock influenzato anche dalla canzone d'autore, entrando nell'immaginario collettivo del nostro Paese" questa la definizione che la prestigiosa enciclopedia dà del Vasco nazionale.



Già lo scorso ottobre il rocker aveva collaborato con Treccani per la campagna "Le parole valgono", in cui i personaggi famosi dovevano indicare la loro parola del cuore. Il Comandante aveva adottato spericolata, spiegando così la scelta: "C'è una parola che mi ha cambiato la vita, ed è spericolata. Curiosamente sul dizionario ha diversi sinonimi: da temerario a incosciente, audace, scavezzacollo, folle, eroe, prode, spavaldo, imprudente... In un solo aggettivo, esattamente tutto quello che volevo esprimere nella canzone! Spericolata, come avrei voluto (e così è stata) la mia vita".