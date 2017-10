Umberto Tozzi, grande festa a Verona per i 40 anni di "Ti amo"

Alla fine la festa si è fatta. Il rinvio di settembre ha solo contribuito ad aumentare l'attesa e Umberto Tozzi si è goduto all'Arena di Verona un bagno di folla per festeggiare i 40 anni del suo successo "Ti amo". Una serata che ha visto il cantautore ripercorrere quattro decenni di carriera con il contributo importante di ospiti come Gianni Morandi, Enrico ruggeri, Marco Masini, Al Bano, Fausto Leali e Raf. Lo show sarà trasmesso a novembre da Canale 5.