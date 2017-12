U2, quattro decadi in testa alla classifica degli album negli Usa

Il nuovo album degli U2, "Song of Experience", è uscito in tutto il mondo il 1 dicembre e ha debuttato in vetta alla classifica statunitense. Questo risultato non riporta solo in cima alla Billboard Chart il quartetto irlandese ma gli permette di festeggiare quattro decadi al numero 1. Gli U2 infatti sono l’unica band al mondo ad avere occupato la posizione più alta negli anni dagli anni 80, passando per i '90, 2000 e appunto 2010.