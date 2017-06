Tom Cruise, i retroscena: "Negli Anni 80 alternava Bibbia e sesso orale"

La star de "La rivincita dei nerd" ha messo nero su bianco tutti i retroscena dell'estate selvaggia passata con Tom Cruise. Negli estratti pubblicati da "Hollywood Reporter" racconta che "non era un segreto che Tom avesse una relazione con Rebecca De Mornay (sua partner nel film ndr.). Il flirt però finì sul nascere per la presenza di Harry Dean Stanton, con cui lei si vedeva e che era spesso sul set".



La delusione d'amore spinse Cruise a tenersi impegnato nel tempo libero: "Quando gli chiedevo di unirsi per un drink mi rispondeva che doveva allenarsi e studiare le battute. Inoltre leggeva sempre qualche passo della Bibbia prima di andare a letto, mi diceva che lo faceva per rimanere sulla retta via"



Ma a quanto rivela Armstrong, Tom trovò consolazione anche fuori dalle sacre scritture. "Una notte tornai tardi e trovai tre o quattro ragazzine in fila fuori dalla sua camera. Pensai che si sarebbe arrabbiato per quelle ragazze sexy che interferivano con la lettura della Bibbia, quindi chiesi loro se potevo aiutarle in qualche modo" ha svelato. "Mi fissarono un attimo e poi vidi un'altra che usciva dalla camera aggiustandosi i capelli, mentre la prima della fila entrava: era un ragazzo che sapeva come far coincidere con successo gli studi biblici e il sesso orale".