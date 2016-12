Toby Sheldon, morto il sosia di Justin Bieber

Si è concluso nel peggiore dei modi il giallo intorno alla scomparsa di Toby Sheldon, l'uomo che aveva speso 100mila dollari in chirurgia estetica per assomigliare al suo mito Justin Bieber. Il 35enne è stato trovato morto in un motel di San Fernando Valley lo scorso 21 agosto. A quanto riporta TMZ nella stanza erano presenti alcune sostanze stupefacenti, ma non è ancora chiaro se siano state la causa del decesso.