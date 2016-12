Tinto Brass: "Mi piacerebbe lavorare con Maria Elena Boschi'

Anche i gusti 'politici' di un maestro dell'erotismo come Tinto Brass cambiano. Se qualche anno fa il suo sogno nel cassetto era quello di fare un film con il ministro Mariastella Gelmini ora invece svela che "mi piacerebbe tanto lavorare con Maria Elena Boschi ". Questa l'opinione del regista a luci rosse, che ha presentato a Roma "Uno sguardo libero", mostra a lui dedicata allestita nel Complesso del Vittoriano.

Una sorta di riconoscimento istituzionale per un'artista da sempre alla prese con la censura e con i tribunali. "Sono soddisfatto che finalmente venga portato a conoscenza di un pubblico vasto la mia attività di regista cinematografico. Questa mostra fa vedere il mio modo di vedere la realtà in tutte le sue manifestazioni".



Un destino difficile per il regista de La chiave: "Ho passato quasi piu' tempo nei tribunali che dietro la macchina da presa. Ventisei film su ventisette censurati, tutti tranne La Vacanza, premio della giuria al Lido".