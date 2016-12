Terri B!, "I'm Coming Back" debutto solista per la vocalist dei numeri uno

Si intitola " I'm Coming Back " il nuovo singolo di Terri B! , al secolo Terri Bjerre , vocalist, producer, DJ e songwriter considerata una delle voci più ricercate nella musica contemporanea. Autrice e interprete di centinaia di singoli, nel 2015 ha raggiunto il numero 1 nella Billboard Club Song Chart per ben due volt nel giro di poche settimane mentre con la traccia "Blind Heart" ha totalizzato 40 milioni di ascolti su Spotify.

Terri B! rimane una dei soli sei artisti a essere entrata due volte al numero 1 nella Billboard, in compagnia di Madonna, Sia, Giorgio Moroder, Pitbull, Nick Jonas. "I'm Coming Back", primo singolo da solista, porta la sua firma oltre a quella di Todd Wright (autore inoltre del brano "Blind Heart") e Toddi Reed, con cui ha già condiviso il numero 1 di "Traxsource".



Terri B! va oltre i confini di vari generi della musica contemporanea e, proprio come una vera cantautrice, tutte le sue produzioni hanno una spiccata profondità di significato. "I'm Coming Back" rappresenta un autentico inno per tutti coloro che hanno cercato di trovare la forza nelle proprie capacità, a prescindere dalla difficoltà del percorso.