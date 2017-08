Taylor Swift, blackout sui social: nuovo disco in arrivo?

Fresca di vittoria in tribunale contro l'ex dj David Mueller, Taylor Swift è scomparsa nel giro di poche ore da tutti i canali social intestati ufficialmente a lei: Instagram, Facebook e Twitter. Ma secondo i fan della cantante non c'è da allarmarsi, il temporaneo blackout social potrebbe essere funzionale al lancio di una nuova prova in studio.

E' scomparsa dal Web senza dare spiegazioni oscurando il suo sito e "svuotando" i suoi profili social. Così, improvvisamente. Se per molti potrebbe sembrare quella della Swift una mossa priva di senso, non lo è per i suoi fan che invece sono certi che la loro beniamina stia preparando una sorpresa per lanciare il nuovo singolo. E con l'hashtag creato su misura #TS6ISCOMING si tengono aggiornati tra loro.



Inoltre, secondo alcuni fedeli della cantante, dal 2006, anno di pubblicazione del suo eponimo album di debutto, Taylor Swift ha pubblicato con regolarita' un nuovo album ogni due anni. E' dal 2014, tuttavia, che la diva pop-country americana non da' un seguito alla sua ultima prova in studio, "1989". E' plausibile, quindi, che la sua temporanea scomparsa dai social sia legata al lancio del suo ultmo lavoro in studio.



È stato confermato che Taylor Swift sarà ospite della puntata di Good Morning America del 19 agosto; questa potrebbe rivelarsi l’occasione perfetta per presentare il primo brano.