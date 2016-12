Matthew McConaughey guida la rivolta popolare in "Free State of Jones"

Free State of Jones è un action-drama dal sapore epico che racconta gli straordinari eventi di un piccolo episodio della storia americana nel periodo culmine della Guerra Civile. Affianca e completa la narrazione, attraverso l'uso di flash-forwards intermittenti, il processo del 1948 dello Stato del Mississipi contro Davis Knight, imputato chiave in un processo, unico per l'epoca, sul matrimonio misto, e pronipote di Newt Knight e della sua compagna di vita, una contadina schiava di nome Rachel.



I coraggiosi seguaci di Knight, uniti nell'opposizione a quella che fu chiamata "la guerra dell'uomo ricco combattuta dall'uomo povero", presero le armi contro la Confederazione formando un indomito reggimento ribelle tra le paludi impenetrabili del profondo Mississipi, riuscendo a strappare numerosi vantaggi tattici nonostante l'esercitofosse più numeroso e meglio armato. Knight ne fu il visionario leader, strenue oppositore dello sfruttamento e del pregiudizio e fondatore della prima comunità mista della regione; una figura influente molto a lungo dopo la guerra, alternativamente celebrata o vilipesa.



Oltre a Matthew McConaughey, vincitore dell'Oscar (Dallas Buyer’s Club, The Lincoln Lawyer) gli altri interpreti sono Gugu Mbatha-Raw (Concussion, Beyond the Lights) nel ruolo di Rachel, alleata e compagna di Knight; Mahershala Ali (The Hunger Games: Mockingjay Part 1) nel ruolo di Moses Washington, uno schiavo fuggitivo e uomo trainante della ribellione; e Keri Russell (Waitress, Dawn of the Planet of the Apes) nel ruolo della prima moglie, Serena Knight.



Free State of Jones è frutto di una lunga ricerca indipendente è un progetto a cui il regista Gary Ross ha lavorato con passione per 10 anni. "Quando ho iniziato ad avvicinarmi alla storia di Newt Knight - ricorda il regista - ho capito che questo eroe unico era stato tralasciato dalla storia. Si sapeva della sua rivolta in alcune zone del Sud, sicuramente in Mississipi, ma non era conosciuto al di fuori della zona come avrebbe dovuto essere, considerato che ha guidato una rivolta contro la Confederazione ed era probabilmente 100 anni più avanti rispetto alla sua epoca." La storia di Knight ha acceso una passione in Ross che è andata alimentandosi per una decade e anni di ricerche. "Ogni regista sogna di incontrare un personaggio come questo" riflette Ross: "Sono fortunato ad averlo trovato e lo sono ancora di più per averlo potuto raccontare".



L'attore premio Oscar per Dallas Buyers Club e interprete in Interstellar Matthew McConaughey, dà il volto all'eroico Newton "Newt" Knight. Con le sue radici del Sud, il suo aspetto fisico e il suo carisma, l'attore ha molte cose in comune con il personaggio. McConaughey ammette che il personaggio lo ha catturato immediatamente, "Questa è una storia che vive da sola. Che fosse durante la Guerra Civile o no, era comunque la grande storia di un rivoluzionario che andava raccontata, soprattutto oggi." L'attrice inglese di cinema e teatro Gugu Mbatha-Raw interpreta Rachel, la domestica schiava che si unisce alla causa di Knight. Tra loro nasce una storia d'amore che andrà avanti per tutto il periodo del dopoguerra e oltre. "Erano spiriti liberi e persone molto coraggiose" dice Mbatha-Raw "Entrambi alla ricerca della libertà."