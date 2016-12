I Minions pronti a invadere le sale italiane (e a sbancare il botteghino)

Tra i doppiatori della versione italiana del prequel di Cattivissimo me figurano Fabio Fazio, che presta la voce a Herb Sterminator, Riccardo Rossi e Selvaggia Lucarelli. Narratore d'eccezione è Alberto Angela.



I Minions, alla ricerca del più cattivo dei cattivi dall'alba dei tempi, si imbarcheranno in un viaggio emozionante che li condurrà alla prossima potenziale padrona, la prima super-cattiva al mondo, Scarlett Sterminator (Overkill, nella versione originale in cui il personaggio è doppiato da Sandra Bullock).



Un viaggio che li porterà dalla gelida Antartide alla New York City del 1960, fino ad arrivare a Londra, dove dovranno affrontare la loro sfida più grande: salvare tutti i Minion dall'annientamento.