Ghostbusters, arriva il primo trailer ufficiale delle acchiappafantasmi

Sony ha rilasciato il primo trailer ufficiale di " Ghostbusters ", il reboot tutto al femminile diretto da Paul Feig, nell'attesa dell'uscita del film prevista per il 15 luglio negli Stati Uniti. La clip vede all'opera la squadra di acchiappafantasmi formata da Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones . E fa capolino anche Slimer, il simpatico ectoplasma verde che fa da mascotte al gruppo.

Nella nuova versione le scrittrici Abby (Melissa McCarthy) e Erin (Kristen Wiig) decidono di pubblicare un libro sui fantasmi, ipotizzando che il fenomeno sia del tutto reale. Tempo dopo Erin ottiene un inaspettato prestigioso incarico come docente della Columbia University, ma quando rispunta il libro sugli spettri la professoressa diventa oggetto di risate da parte del mondo accademico.



Erin decide quindi di riunirsi con Abby per aprire insieme una ditta di acchiappafantasmi. Il tempismo si rivela perfetto, dato che una nuova ondata di spettri travolge improvvisamente Manhattan.



Nel cast troviamo anche Chris Hemswort (segretario delle Ghostbusters) Michael K. Williams, Matt Walsh, Andy Garcia (sindaco di New York) e Neil Casey nei panni del villain.