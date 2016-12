18 aprile 2016 14:00 David di Donatello: "Perfetti sconosciuti" miglior film nella serata di "Lo chiamavano Jeeg Robot" Sono stati consegnati a Roma i premi per il cinema italiano. Sette statuette per la pellicola dellʼesordiente Gabriele Mainetti. Bene anche "Il racconto dei racconti" di Garrone

Sono stati consegnati a Roma i David di Donatello, premi per chi è distinto nel cinema italiano in questa stagione. "Miglior film" della 60.ma edizione è stato giudicato "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese. Bottino importante per "Lo chiamavano Jeeg Robot" che porta a casa sette premi, tra i quali quello per Claudio Santamaria, miglior attore. Bene anche "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone, premiato come miglior regista.

Serata di gala per il cinema italiano, con i David giunti alla 60.ma edizione che hanno visto premiare i film migliori di questa stagione. E questa stagione è apparsa particolarmente ricca di pellicole interessanti, certificando un momento felice per il nostro cinema. Una serata vissuta con un grande testa a testa tra la pellicola rivelazione di Gabriele Mainetti (premiato come miglior regista esordiente) e quella di Garrone, con la zampata a sorpresa dell'opera di Genovese al momento del premio più importante, con una vittoria che ha spiazzato un po' tutti. il meccanismo a orologeria della commedia con Mastandrea e Battiston è confermato dal premio per la miglior sceneggiatura.



"Lo chiamavano Jeeg Robot" alla fine è risultato il film con il bottino più cospicuo: oltre a Mainetti hanno vinto i due protagonisti, Ilenia Pastorelli e Claudio Santamaria, come migliori attori protagonisti, ai quali si aggiungono i premi per migliori attore e attrice non protagonista (Luca Marinelli e Antonia Truppo), montatore (Andrea Maguolo) e produttore (Gabriele Mainetti per Goon Films con Rai cinema).



Le delusioni sono per "Youth - Giovinezza" di Sorrentino (i due premi se li porta a casa entrambi David Lang per il miglior musicista e la miglior canzone originale) e "Non essere cattivo" di Claudio Caligari che, presentatosi con 16 nomination, ha vinto solo con Angelo Bonanni come Miglior fonico di presa diretta. Può sorridere invece "Il racconto dei racconti" di Matteo Garrone, premiato per la fotografia, costumi, scenografia, trucco e acconciatura, effetti digitali e regia.



