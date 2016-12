1 aprile 2015 Ambra Angiolini e "La scelta" di tenere il figlio dopo uno stupro Il 2 aprile arriva nelle sale il nuovo film di Michele Placido con Raoul Bova Tweet google 0 Invia ad un amico

12:29 - Ambra Angiolini e Raoul Bova sono i protagonisti del nuovo film di Michele Placido, "La scelta", che arriva nelle sale il 2 aprile. La storia, tratta dalla pièce di Pirandello "L'innesto", racconta lo stupro di una donna che rimane incinta e non rinuncia al figlio. "Ho affidato questa storia a due attori popolari perché non diventi troppo di nicchia, proprio come ha fatto Castellitto con Scamarcio in 'Nessuno si salva da solo'" ha spiegato Placido.

Laura (Angiolini) è una maestra di coro, innamorata del marito Giorgio (Bova) che si ritrova appunto a fare una 'scelta' non facile. Violentata da uno sconosciuto in un vicolo, sceglie comunque di volere quel figlio, pur non sapendo se è del marito o del violentatore. Un dramma, ovviamente, anche al maschile perché Giorgio non riesce proprio ad accettare quello che è successo e neppure a concepire di poter crescere un figlio non suo.



"Il mio personaggio - dice Ambra - subisce una violenza e decide di smettere di subirne ancora, perché intorno a lei c'è una finta discrezione che in realtà è un forte rumore. Insomma non vuole diventare vittima di un incidente, ha il coraggio di uscire fuori dalla fila". Non è un film "stonato", ribadisce Bova. "Parla di una cosa contemporanea - continua Raoul - come la difficoltà vera di una donna e di un uomo rispetto a questa violenza subita e assistita. Mi sono poi reso conto girando il film, della rabbia, del dolore e dell'orgoglio ferito dell'uomo". E dall'attore protagonista di tante commedie un sentito grazie. Nel cast del film anche Valeria Solarino, nel ruolo di Francesca, la sorella Laura poco politically correct.