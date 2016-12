Fabio De Luigi innamorato pazzo della migliore amica Laetitia Casta

09:04 - Arriva nelle sale il 27 febbraio il nuovo film di Giovanni Veronesi "Una donna per amica". Al centro della storia Francesco (Fabio De Luigi) e Claudia (Laetitia Casta): belli, giovani e molto amici. Lui è un avvocato, impacciato e spiritoso. Lei fa la veterinaria, un'anima libera. Quando nella vita di Claudia arriva Giovanni (Adriano Giannini) e lei decide di sposarlo, Francesco entra in crisi... A Tgcom24 il trailer completo della pellicola.

Intanto, secondo indiscrezioni raccolte dall'agenzia Ansa, Laetitia Casta potrebbe essere ospite al Festival di Sanremo (dal 18 al 22 febbraio) proprio in occasione della promozione del film. Un ritorno per l'attrice sul palco dell'Ariston con Fabio Fazio dopo 15 anni, quando era stata scelta come co-conduttrice.