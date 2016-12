"Peanuts", Snoopy e Charlie Brown partono alla conquista del cinema

09:20 - Charlie Brown e Snoopy sono pronti a lasciare il mondo dei fumetti per partire alla conquista del cinema. Nell'autunno del 2015, in occasione del 65° anniversario del debutto delle strisce di Charles Schulz, uscirà infatti nelle sale americane "Peanuts". Nelle prime immagini del trailer si vedono i personaggi prendere vita attraverso la computer grafica, che armonizza il 3D con la più tradizionale tecnica del fumetto.

Un film nato "in famiglia" visto che il copione è opera di uno dei nipoti di Charles Schulz (Bryan Schulz), mentre alla produzione troviamo il figlio Craig.



"I fan chiedevano da tempo un film, ma abbiamo deciso di aspettare che i tempi fossero maturi - ha ammesso Craig Schulz a USA Today - In questo senso sono molto più protettivo di mio padre. Il nostro primo obiettivo è quello di restare fedeli al lavoro che lui ci ha lasciato in eredità".