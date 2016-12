"Magic Mike", gli spogliarellisti tornano ma in formato XXL

11:55 - Nel 2012 "Magic Mike", diretto da Steven Soderbergh, è stato uno dei film di successo al boxoffice. Al centro della storia c'erano gli spogliarellisti che sognavano di sbarcare il lunario. Il cast all star era capitanato da Channing Tatum e Matthew McConaughey. Questo autunno si girerà il sequel dal titolo eloquente "Magic Mike XXL", ci sarà parte del cast del primo capitolo, e il regista è Greg Jacobs, assistente di Soderbergh

Greg Jacobs non è proprio uno sconosciuto per il cast dal momento che in "Magic Mike" ha lavorato a stretto contatto con Steven Soderbergh. Sicuramente Channing Tatum parteciperà alla sceneggiatura, come ha già fatto nel primo capitolo. Non è un mistero, infatti, che la pellicola fosse ispirata al passato dell'attore hollywoodiano come stripper. Per quanto riguarda gli altri componenti del cast non si sa molto di più. Il giovane Alex Pettyfer, quello che nel film era il pupillo di Tatum e di McConaughey, dovrebbe essere della partita. Nelle prossime settimane qualche conferma o new entry sarà ufficializzata, anche perché all'apertura del set, in autunno, tutti dovranno presentarsi già pronti dopo lunghe sessioni di palestra e dieta.