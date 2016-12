"Vacanze ai Caraibi", quest'anno il cinepanettone sbarca a Santo Domingo

Si intitola " Vacanze ai Caraibi " il nuovo film di Natale diretto da Neri Parenti con Christian De Sica . Tgcom24 vi offre in anteprima il teaser del cinepanettone del 2015, in cui i protagonisti del film con ironia fuoriescono da un panettone gigante per presentare la nuova commedia, nella sale dal 16 dicembre. Nel cast del film, girato a Santo Domingo, anche Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada e Dario Bandiera .

In "Vacanze ai Caraibi" Giorgio (Christian De Sica) è alle prese con una figlia che intende sposare un attempato signore: Ottavio (Massimo Ghini). Giorgio e moglie (Angela Finocchiaro) sono assolutamente contrari ma quando scopriranno che Ottavio è ricchissimo e che le nozze potrebbero risolvere qualche loro problemino finanziario, cambiano idea. Non sanno però che in realtà il futuro genero è uno squattrinato.



Tra Fausto (Luca Argentero) e Claudia (Ilaria Spada) scoppia un'irrefrenabile passione che li induce a mollare su due piedi i rispettivi partner. Tutto bellissimo, finché scopriranno che tra loro c'è un'insormontabile incompatibilità.



Un technological addict (Dario Bandiera) naufraga in un'isola deserta col suo inseparabile tablet che gli ha sempre regolato la vita. Cosa succederà quando scoprirà che non c'è campo?