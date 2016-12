"The Danish Girl", al cinema la storia tragica del primo transgender

Arriva dal 18 febbraio nei cinema italiani "The Danish Girl" , candidato a quattro premi Oscar . Il film di Tom Hooper , vincitore dell'Oscar per "Il discorso del re", racconta di Einar Wegener, artista danese, primo transgender della storia, morto nel 1931 dopo il quinto intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. La pellicola ha come protagonisti Eddie Redmayne e Alicia Vikander . Tgcom24 vi offre un clip esclusiva.

Il film è un adattamento del romanzo "La danese" (2000) di David Ebershoff e si ispira alla vera storia del primo transgender. La vicenda si svolge in Danimarca agli albori del XX secolo: Einar è un giovane artista affermato, più di sua moglie Gerda Gottlieb, pittrice di talento ma ancora alla ricerca della propria anima espressiva. Sembra trovarla nel ritrarre il marito con abiti femminili in sostituzione di una modella temporaneamente assente. Ma la trasformazione d'abito di Einar assumerà il carattere di una mutazione intima e potente: da quel momento la sua metamorfosi in Lili troverà come ostacoli la sua precocità rispetto a scienza e società.



Il protagonista Eddie Redmayne, premio Oscar lo scorso anno per "La teoria del tutto", ha sottolineato: "E' sconcertante constatare che a distanza di quasi cento anni dalla storia di Lili, i diritti civili di questo movimento non siano granché progrediti. Bisogna ancora fare un lavoro enorme".